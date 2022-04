Soirée Dégustation “Champagne & Brassens” Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Soirée Dégustation “Champagne & Brassens” Châlons-en-Champagne, 13 mai 2022, Châlons-en-Champagne. Soirée Dégustation “Champagne & Brassens” Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne

2022-05-13 18:30:00 – 2022-05-13 20:00:00 Passage Chamorin Caves Médiévales

Châlons-en-Champagne Marne Châlons-en-Champagne Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 13 mai 2022 à 18h30 aux caves médiévales pour une soirée inédite ! Profitez d’une dégustation du Champagne Baty, commentée par son producteur, Romain Prieur, tout en écoutant Romain Changenot, musicien chalonnais, rendre hommage à Georges Brassens. Cet événement est limité à 18 personnes. Réservation possible également par téléphone au 03 26 65 17 89 avec un règlement par carte bancaire. +33 3 26 65 17 89 Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Passage Chamorin Caves Médiévales Ville Châlons-en-Champagne lieuville Passage Chamorin Caves Médiévales Châlons-en-Champagne Departement Marne

Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Soirée Dégustation “Champagne & Brassens” Châlons-en-Champagne 2022-05-13 was last modified: by Soirée Dégustation “Champagne & Brassens” Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 13 mai 2022 Châlons-en-Champagne Marne

Châlons-en-Champagne Marne