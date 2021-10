Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique “SOIRÉE DÉGUSTATION BOURGOGNES BLANCS” A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

“SOIRÉE DÉGUSTATION BOURGOGNES BLANCS” A CLISSON Clisson, 20 octobre 2021, Clisson. “SOIRÉE DÉGUSTATION BOURGOGNES BLANCS” A CLISSON 2021-10-20 19:30:00 – 2021-10-20 22:00:00 Rue de Berthou Cave l’Amphore

Clisson Loire-Atlantique EUR 35 De Chablis à Mâcon :

Le Chardonnay dans tout ses états!!

De Chablis à Mâcon :

Le Chardonnay dans tout ses états!!

/// Sur réservation – Places limitées – Dégustations commentées accompagnées de charcuteries, pain et fromages /// Pass sanitaire demandé.

dernière mise à jour : 2021-09-21

