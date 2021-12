Gy Gy Gy, Haute-Saône Soirée dégustation « bières de Noël » Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Haute-Saône

Soirée dégustation « bières de Noël » Gy, 18 décembre 2021

2021-12-18 – 2021-12-18

La brasserie Maccenzo propose une sympathique soirée autour de la bière de Noël fabriquée artisanalement. Un moment convivial, d'échange accompagné de planches charcuteries ou fromages. Dès 19h, et sur inscription uniquement. marie.maccenzo@gmail.com +33 9 75 82 52 55

Gy, Haute-Saône