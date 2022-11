Soirée dégustation Beaujolais Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhne

Soirée dégustation Beaujolais Aubagne, 17 novembre 2022, Aubagne. Soirée dégustation Beaujolais

11 cours Foch La Presse Le Week-End Aubagne Bouches-du-Rhne La Presse Le Week-End 11 cours Foch

2022-11-17 17:30:00 17:30:00 – 2022-11-17 21:00:00 21:00:00

La Presse Le Week-End 11 cours Foch

Aubagne

Bouches-du-Rhne L’établissement Le Week End vous offre une dégustation Les Beaujolais arrivent ! Venez les goûter en premier. bonjour@leweekend-cigare-aubagne.fr +33 4 42 03 10 53 https://leweekend-cigare-aubagne.fr/evenements/degustation-beaujolais-nouveau-2022 La Presse Le Week-End 11 cours Foch Aubagne

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aubagne Adresse Aubagne Bouches-du-Rhne La Presse Le Week-End 11 cours Foch Ville Aubagne lieuville La Presse Le Week-End 11 cours Foch Aubagne Departement Bouches-du-Rhne

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Soirée dégustation Beaujolais Aubagne 2022-11-17 was last modified: by Soirée dégustation Beaujolais Aubagne Aubagne 17 novembre 2022 11 cours Foch La Presse Le Week-End Aubagne Bouches-du-Rhne Aubagne Bouches-du-Rhne

Aubagne Bouches-du-Rhne