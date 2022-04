Soirée dégustation – Avec quels vins accompagner vos barbecues ? Quingey Quingey Catégories d’évènement: Doubs

Quingey

Soirée dégustation – Avec quels vins accompagner vos barbecues ? Quingey, 6 mai 2022, Quingey. Soirée dégustation – Avec quels vins accompagner vos barbecues ? La Bonne Cave 16, Grande Rue Quingey

2022-05-06 – 2022-05-06 La Bonne Cave 16, Grande Rue

Quingey Doubs EUR 20 Nouvelle soirée dégustation sur le thème de “Avec quels vins accompagner vos barbecues?”

Réservations obligatoires, places limitées, avec une participation de 20€/ personne comprenant le repas. labonnecavebichot@outlook.fr +33 3 81 63 68 06 Nouvelle soirée dégustation sur le thème de “Avec quels vins accompagner vos barbecues?”

Réservations obligatoires, places limitées, avec une participation de 20€/ personne comprenant le repas. La Bonne Cave 16, Grande Rue Quingey

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Quingey Autres Lieu Quingey Adresse La Bonne Cave 16, Grande Rue Ville Quingey lieuville La Bonne Cave 16, Grande Rue Quingey Departement Doubs

Quingey Quingey Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quingey/

Soirée dégustation – Avec quels vins accompagner vos barbecues ? Quingey 2022-05-06 was last modified: by Soirée dégustation – Avec quels vins accompagner vos barbecues ? Quingey Quingey 6 mai 2022 Doubs Quingey

Quingey Doubs