Soirée dégustation au thème de « La Dolce Vita dans votre verre » Rouffach, 25 mars 2022, Rouffach.

2022-03-25 18:00:00 – 2022-03-25 23:00:00

Rouffach Haut-Rhin Rouffach

EUR Les étudiants du BTSA Technico-Commercial en Vins et Spiritueux du Lycée de Rouffach ont le plaisir de vous accueillir pour leur soirée dégustation au thème de « La Dolce Vita dans votre verre ». Il vous sera possible de déguster et d’acheter des vins, bières et spiritueux ainsi que d’autres produits du terroir italien.

+33 7 69 32 16 17

