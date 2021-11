Albi Halle du Castelviel Albi, Tarn Soirée dégustation au Castelviel Halle du Castelviel Albi Catégories d’évènement: Albi

Soirée dégustation au Castelviel Halle du Castelviel, 17 septembre 2020, Albi. Soirée dégustation au Castelviel

Halle du Castelviel, le jeudi 17 septembre 2020 à 18:00

Animation musicale, repas fermier, et autres réjouissances attendent les habitués et les nouveaux clients. Retrouvez le marché de producteurs de pays du Castelviel tous les jeudis de 16h à 20h. Ce marché hebdomadaire décline une large gamme de produits : viande (porc, agneau, volaille), fromages (vache, chèvre), légumes, vin, pain, miel, safran… Une soirée dégustation sera organisée le jeudi 17 septembre de 18h à 22h au marché de producteurs de pays du Castelviel. Halle du Castelviel Place du castelviel, 81000 Albi Albi Tarn

