Andlau Bas-Rhin Andlau EUR Laissez vous tenter par une expérience sensorielle inédite !

Dans une ambiance conviviale, prenez part à cet atelier qui vous permettra de découvrir l’art de la dégustation des fromages et la manière de les accorder avec le vin. Tentez de remporter le titre de meilleure œnologue de la soirée en participant à cette soirée ! Andlau

