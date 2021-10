SOIRÉE DÉGUSTATION À LA CROISADE Cruzy, 22 octobre 2021, Cruzy.

SOIRÉE DÉGUSTATION À LA CROISADE 2021-10-22 – 2021-10-22

Cruzy Hérault Cruzy

EUR 49 Un menu dégustation est proposé dont les plats seront accompagnés de 5 vins en dégustation, présentés par les vignerons, afin de les découvrir. Une rencontre autour des vins, des plats, des producteurs qui nous initieront tout au long du repas à la dégustation.

Le menu :

Le “roulé” croustillant de Bethmale et sa sauce aigre douce au coing

Salade de légumes de saison

~~

Le filet de carrelet, salpicon de noix de Saint-Jacques et beurre aux agrumes, chips d’automne

~~

La pièce de poitrine de bœuf longuement braisée dans son jus, croûte légère parfumée à la Mignonette de Poivre

~~

Le Mille-feuilles de poire et pomme pochées à la vanille, crème Diplomate

Menu + dégustation de vins

3 plats + 1 dessert + 5 vins à découvrir

+33 4 67 89 36 36 http://www.auberge-de-la-croisade.com/

