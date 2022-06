Soirée dégustation à bord du bateau Potamoi Langon Langon Catégories d’évènement: 33210

Langon 33210 Langon EUR 25 25 Vivez un moment unique sur la Garonne en compagnie d’un vigneron de l’AOC Graves, Sauternes-Barsac, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire ou Cadillac Côtes de Bordeaux ! Soirée dégustation animée par un vigneron des AOC locales. Nos vignerons vous feront découvrir en toute convivialité leur production et leur travail grâce aux deux vins proposés à la dégustation (2 à 3 vins). Amuse-bouche en accompagnement. La formule parfaite pour passer une soirée inoubliable. Rendez-vous au ponton Hazembat 15 minutes avant le départ de votre balade, muni de votre billet.

