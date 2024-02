Soirée Déguisée Vermand Vermand, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février à 20h à la salle Charles Doublet de Vermand, enfilez votre plus beau déguisement et venez profiter d’une soirée déguisée!

DEFI Choisir un déguisement commençant par la première lettre de votre prénom !

Buvette et petite restauration sur place.

Une collation est offerte si vous venez déguisé!

Tarif à partir de 15 ans 10€

Tarif de 5 à 14 ans 5€

Renseignement et inscription au 06 71 87 40 9810 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

Place de l’hôtel de ville

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France

