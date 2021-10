Soirée déguisée – Halloween Party au Grand Bleu Clohars-Carnoët, 31 octobre 2021, Clohars-Carnoët.

Soirée déguisée – Halloween Party au Grand Bleu Plage du Kerou 55 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët

2021-10-31 18:00:00 – 2021-10-31 01:00:00 Plage du Kerou 55 Boulevard des Plages

Clohars-Carnoët Finistère

Rendez-vous pour une dernière soirée endiablée et déguisée au Grand Bleu !

Au programme: de la déco, à manger, à boire, de la musique (DJ !!!!) et bien sûr vos plus beaux déguisements !!!!

Comme d’habitude, vous le savez, le plus beau déguisement sera récompensé !

On vous attend en forme olympique !!

+33 2 98 71 52 52

Rendez-vous pour une dernière soirée endiablée et déguisée au Grand Bleu !

Au programme: de la déco, à manger, à boire, de la musique (DJ !!!!) et bien sûr vos plus beaux déguisements !!!!

Comme d’habitude, vous le savez, le plus beau déguisement sera récompensé !

On vous attend en forme olympique !!

Plage du Kerou 55 Boulevard des Plages Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2021-10-25 par