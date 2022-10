Soirée déguisée Halloween au restaurant le Presbytère, 31 octobre 2022, .

2022-10-31 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-31 00:00:00 00:00:00

Le restaurant le Presbytère vous invite à une soirée déguisée à l’occasion d’Halloween.

Alors revêtez votre plus beau déguisement et venez vous amuser entre amis ou en famille.

Un menu spécial Halloween a été concocté par les chefs et un Dj sera également sur place pour animer cette soirée.

