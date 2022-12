SOIRÉE DÉCOUVERTE MUSICALE L’Orbrie L'Orbrie L'Orbrie Catégories d’évènement: L'Orbrie

Vendée

SOIRÉE DÉCOUVERTE MUSICALE L’Orbrie, 25 janvier 2023, L'Orbrie L'Orbrie. SOIRÉE DÉCOUVERTE MUSICALE 21 Rue du Docteur Audé Bibliothèque L’Orbrie Vendée Bibliothèque 21 Rue du Docteur Audé

2023-01-25 – 2023-01-25

Bibliothèque 21 Rue du Docteur Audé

L’Orbrie

Vendée L’Orbrie Les élèves de l’École Intercommunale revisitent la nuit à travers un diaporama incluant des œuvres de Claude de Sermisy à John Williams en passant par Rameau et Mozart. Entrée gratuite – Tout public.

Sur réservation par téléphone ou mail. Soirée découverte proposée par l’École Intercommunale de Musique et de Danse dans le cadre de « La Folle Journée ». bibliotheque.lorbrie@orange.fr +33 2 51 51 07 39 Bibliothèque 21 Rue du Docteur Audé L’Orbrie

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: L'Orbrie, Vendée Autres Lieu L'Orbrie Adresse L'Orbrie Vendée Bibliothèque 21 Rue du Docteur Audé Ville L'Orbrie L'Orbrie lieuville Bibliothèque 21 Rue du Docteur Audé L'Orbrie Departement Vendée

L'Orbrie L'Orbrie L'Orbrie Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorbrie-lorbrie/

SOIRÉE DÉCOUVERTE MUSICALE L’Orbrie 2023-01-25 was last modified: by SOIRÉE DÉCOUVERTE MUSICALE L’Orbrie L'Orbrie 25 janvier 2023 21 Rue du Docteur Audé Bibliothèque L'Orbrie Vendée L'Orbrie Vendée L'Orbrie Vendée

L'Orbrie L'Orbrie Vendée