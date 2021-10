Mont-sur-Meurthe Mont-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle, Mont-sur-Meurthe SOIRÉE DÉCOUVERTE Mont-sur-Meurthe Mont-sur-Meurthe Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

SOIRÉE DÉCOUVERTE Mont-sur-Meurthe, 22 octobre 2021, Mont-sur-Meurthe. SOIRÉE DÉCOUVERTE 2021-10-22 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-22 Centre social la Renardière 3 rue de la Meurthe

Mont-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle Mont-sur-Meurthe SOIRÉE DÉCOUVERTE : Soirée de partages, rencontres et échanges autour de projections, conférences, expositions…

Pour cette première Soirée Découverte du vendredi 22 octobre 2021 à 20h au Centre Social La Renardière – Familles Rurales Mont sur Meurthe, nous avons le plaisir d’accueillir Denis Aubry, auteur et photographe.

Au programme :

– Projection d’ALAKSHAK – La Légende du Grand Corbeau

– Présentation musicale avec instruments amérindiens (tambours, flutes natives…)

– Projection de “BALD EAGLE – Le Pygargue à Tête Blanche d’Alakshak

– Échanges et discussions

