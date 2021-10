Paris Centre bouddhiste Triratna île de France, Paris Soirée découverte méditation et bouddhisme Centre bouddhiste Triratna Paris Catégories d’évènement: île de France

mardi de 19h30 à 21h30

Une pause dans votre semaine ! Tous les mardis, nous vous accueillons pour une pause inspirante dans votre semaine : une méditation guidée et un enseignement sur le bouddhisme. Sans inscription. Participation par don. Arrivée à partir de 19h20. Événements -> Autre événement Centre bouddhiste Triratna 49, avenue Edison Paris 75013

7 : Tolbiac (400m) 6 : Nationale (433m)

Contact :Centre bouddhiste Triratna 01 44 53 07 31 centrebouddhisteparis@gmail.com https://paris.triratna.fr/nous-trouver/ https://www.facebook.com/centrebouddhisteparis Événements -> Autre événement

