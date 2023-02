SOIRÉE DÉCOUVERTE LES CONTES ET LA MUSIQUE Salle des mariages Foussais-Payré Foussais-Payré Catégories d’Évènement: Foussais-Payré

Vendee Foussais-Payré Soirée découverte Les contes et la Musique L’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse du Pays de Fontenay-Vendée vous invite à la découverte d’un univers enchanté autour de la musique et des contes. – – – – –

Organisé en partenariat avec l’Association Culturelle de Foussais-Payré

– – – – –

Tarif : gratuit (pas de réservation) Découvrez le OFF du festival Rendez-Vous Contes ! eimd.secretariat@fontenayvendee.fr +33 2 51 53 41 64 https://www.fontenayvendee.fr/ecole-intercommunale-de-musique-et-de-danse/ Salle des mariages 3 Rue du Prieuré Foussais-Payré

