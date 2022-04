Soirée découverte ” La vie en Suède” [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN] Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Ormes

Soirée découverte ” La vie en Suède” [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN] Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, 19 mai 2022, Ormes. Soirée découverte ” La vie en Suède” [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN]

Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, le jeudi 19 mai à 18:30

Projection du film documentaire « La Suède, la séduction du Nord » de Pierre Brouers (52 min), suivi d’un échange avec les représentants de la Maison de la Suède de Cepoy Projection Suivi d’un échange avec les représentants de la Maison de la Suède de Cepoy Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T18:30:00 2022-05-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ormes Autres Lieu Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Adresse 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ville Ormes lieuville Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Ormes Departement Loiret

Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Ormes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ormes/

Soirée découverte ” La vie en Suède” [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN] Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes 2022-05-19 was last modified: by Soirée découverte ” La vie en Suède” [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN] Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes 19 mai 2022 Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Ormes Ormes

Ormes Loiret