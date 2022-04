Soirée découverte – Fruitière des Lacs

Soirée pour présenter le travail réalisés par les producteurs ces deux dernières année à travers le GIEE (Groupement d’Intérêts Écologique Économique) et soirée débats sur l’agriculture, le comté, les différentes pratiques, la biodiversité et l’environnement. SOIRÉE SUR RÉSERVATION :

