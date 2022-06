Soirée Découverte et Observation du Ciel Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Catégories d’évènement: 46800

Barguelonne-en-Quercy

Soirée Découverte et Observation du Ciel Barguelonne-en-Quercy, 6 août 2022, Barguelonne-en-Quercy. Soirée Découverte et Observation du Ciel Saint-Daunes Pech Piquet Barguelonne-en-Quercy

2022-08-06 21:00:00 – 2022-08-06 Saint-Daunes Pech Piquet

Barguelonne-en-Quercy 46800 Samedi 6 août – Présentation des constellations, observation avec des télescopes, échange autour de thèmes d’astronomie. @ciel étoilé

Saint-Daunes Pech Piquet Barguelonne-en-Quercy

dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: 46800, Barguelonne-en-Quercy Autres Lieu Barguelonne-en-Quercy Adresse Saint-Daunes Pech Piquet Ville Barguelonne-en-Quercy lieuville Saint-Daunes Pech Piquet Barguelonne-en-Quercy Departement 46800

Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy 46800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barguelonne-en-quercy/

Soirée Découverte et Observation du Ciel Barguelonne-en-Quercy 2022-08-06 was last modified: by Soirée Découverte et Observation du Ciel Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy 6 août 2022 46800 Barguelonne-en-Quercy

Barguelonne-en-Quercy 46800