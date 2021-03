Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Calvados, Colleville-Montgomery Soirée « Découverte et inventaire » des amphibiens du Marais de Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

Colleville-Montgomery

Soirée « Découverte et inventaire » des amphibiens du Marais de Colleville-Montgomery, 11 mai 2021-11 mai 2021, Colleville-Montgomery.
2021-05-11 20:30:00 20:30:00 – 2021-05-11 23:00:00 23:00:00

Colleville-Montgomery Calvados Colleville-Montgomery Après une première partie en salle pour présenter les crapauds, grenouilles, tritons et salamandres potentiellement présents dans le secteur, participez à la sortie nocturne dans le marais de Colleville, afin de réaliser un inventaire citoyen des populations d’amphibiens en reproduction dans les mares et fossés. Animation gratuite (à partir de 8 ans), proposée par le CPIE Vallée de l’Orne dans le cadre de l’Observatoire Batracho-Herpétologique Normand, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le FEADER.

(2-3 km/2h) – Niveau 1

(2-3 km/2h) – Niveau 1

