Soirée découverte et Conte dessiné Donnezac, 29 juillet 2022, Donnezac.

Soirée découverte et Conte dessiné Donnezac

2022-07-29 18:30:00 – 2022-07-29 19:30:00

Donnezac Gironde Donnezac

Avant le spectacle, partez à la découverte de la Saye, avec un guide naturaliste et percez les secrets des êtres vivants qui y vivent à travers les anecdotes de l’animateur. Ensuite, installez vous au bord de la rivière. Notre conteuse évoquera l’histoire de la rivière et la vie de ses êtres vivants, tandis qu’une dessinatrice illustrera l’histoire au fur et à mesure. Une soirée qui vous emmènera vers un voyage poétique et imaginaire…

Avant le spectacle, partez à la découverte de la Saye, avec un guide naturaliste et percez les secrets des êtres vivants qui y vivent à travers les anecdotes de l’animateur. Ensuite, installez vous au bord de la rivière. Notre conteuse évoquera l’histoire de la rivière et la vie de ses êtres vivants, tandis qu’une dessinatrice illustrera l’histoire au fur et à mesure. Une soirée qui vous emmènera vers un voyage poétique et imaginaire…

+33 5 57 58 47 79

Avant le spectacle, partez à la découverte de la Saye, avec un guide naturaliste et percez les secrets des êtres vivants qui y vivent à travers les anecdotes de l’animateur. Ensuite, installez vous au bord de la rivière. Notre conteuse évoquera l’histoire de la rivière et la vie de ses êtres vivants, tandis qu’une dessinatrice illustrera l’histoire au fur et à mesure. Une soirée qui vous emmènera vers un voyage poétique et imaginaire…

©Capri23auto de Pixabay

Donnezac

dernière mise à jour : 2022-04-05 par OT Latitude Nord Gironde