SOIRÉE DÉCOUVERTE DU MOUVEMENT IMPACT FRANCE L’arbre aux étoiles Fatouville-Grestain, jeudi 28 mars 2024.

SOIRÉE DÉCOUVERTE DU MOUVEMENT IMPACT FRANCE L’arbre aux étoiles Fatouville-Grestain Eure

Présentation

L’occasion pour vous de découvrir Impact France, notre vision et les adhérents de votre région: Venez découvrir le mouvement des entrepreneurs et dirigeants qui mettent l’impact écologique et social au cœur de leur entreprise !

* Un dîner partagé qu’est ce que c’est ? Rien de plus simple, tout le monde est invité à ramener un petit quelque chose, une tarte, une salade ou encore un dessert pour le partager avec le reste du groupe

Mouvement Impact France, Kesako ?

L’urgence sociale et écologique nous appelle à changer de modèle pour répondre aux besoins de tous et toutes, pour faire mieux avec moins. Entrepreneurs, nous pensons que le succès de la transition écologique et sociale repose sur un nouveau type d’entreprises qui se développent, en préservant le capital écologique et social de l’humanité.

Notre mouvement a réuni depuis dix ans une communauté de pionniers, qui ont démontré qu’un autre modèle est possible et que des entreprises pouvaient grandir en respectant les 4 piliers.

Accueil à partir de 18h30, démarrage de la soirée à 19h avec une présentation interactive du mouvement, puis pour ceux qui le souhaitent, repas partagé vers 20h30. Apportez vos contributions culinaires, biovégétariennes de préférence !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:00:00

fin : 2024-03-28

168 Impasse d’Aumale

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie contact@larbreauxetoiles.fr

L’événement SOIRÉE DÉCOUVERTE DU MOUVEMENT IMPACT FRANCE L’arbre aux étoiles Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2024-03-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville