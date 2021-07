Bessans Bessans Bessans, Savoie Soirée Découverte du ciel Bessans Bessans Catégories d’évènement: Bessans

Savoie

Soirée Découverte du ciel
2021-07-08 22:00:00 – 2021-07-08 23:30:00

Bessans Savoie A la découverte des étoiles, lecture et découverte du ciel.

Retrouvez Elodie afin d’observer et partager un incroyable moment !

Un ciel sublime, aux étoiles scintillantes et incalculables qui n’aura plus aucun secret pour vous ! dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Bessans
45.32238#7.00183