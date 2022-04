Soirée découverte : dragons des villes et dragons des jardins Ouistreham, 8 avril 2022, Ouistreham.

Soirée découverte : dragons des villes et dragons des jardins Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

2022-04-08 20:00:00 – 2022-04-08 Le Pavillon 11 rue des Arts

Ouistreham Calvados

Et si vous partiez à la rencontre des dragons des villes et dragons des jardins ?Rendez-vous le vendredi 8 avril à 20h à Ouistreham Riva-Bella ! Les amphibiens et les reptiles sont des animaux fascinants aux allures de petits dragons ! Ils vous seront alors présenter puis vous réaliserez une sortie nocturne d’observation. Lieu exact donné à l’inscription.Durée 2h30.Gratuit et ouvert à tous.

Et si vous partiez à la rencontre des dragons des villes et dragons des jardins ?

Rendez-vous le vendredi 8 avril à 20h à Ouistreham… abc@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 25 Et si vous partiez à la rencontre des dragons des villes et dragons des jardins ?Rendez-vous le vendredi 8 avril à 20h à Ouistreham Riva-Bella ! Les amphibiens et les reptiles sont des animaux fascinants aux allures de petits dragons ! Ils vous seront alors présenter puis vous réaliserez une sortie nocturne d’observation. Lieu exact donné à l’inscription.Durée 2h30.Gratuit et ouvert à tous. Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-04-03 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Le Pavillon 11 rue des Arts Ville Ouistreham lieuville Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Soirée découverte : dragons des villes et dragons des jardins Ouistreham 2022-04-08 was last modified: by Soirée découverte : dragons des villes et dragons des jardins Ouistreham Ouistreham 8 avril 2022 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados