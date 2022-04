SOIRÉE DÉCOUVERTE – DOMAINE DE LA GAUTERIE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

SOIRÉE DÉCOUVERTE – DOMAINE DE LA GAUTERIE Brissac Loire Aubance, 16 juillet 2022, Brissac Loire Aubance. SOIRÉE DÉCOUVERTE – DOMAINE DE LA GAUTERIE Domaine de la Gauterie – Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance

2022-07-16 – 2022-07-16 Domaine de la Gauterie – Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire EUR 22 Venez découvrir le Domaine de la Gauterie lors d’une soirée conviviale !

Au programme : visite des vignes, de la cave, quizz, initiation à la dégustation..

Repas fouées (vin compris) en musique. Inscrivez-vous dès à présent, réservation obligatoire. Venez découvrir le Domaine de la Gauterie ! contact@domainedelagauterie.com https://www.domainedelagauterie.com/ Venez découvrir le Domaine de la Gauterie lors d’une soirée conviviale !

Au programme : visite des vignes, de la cave, quizz, initiation à la dégustation..

Repas fouées (vin compris) en musique. Inscrivez-vous dès à présent, réservation obligatoire. Domaine de la Gauterie – Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Domaine de la Gauterie - Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Ville Brissac Loire Aubance lieuville Domaine de la Gauterie - Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

SOIRÉE DÉCOUVERTE – DOMAINE DE LA GAUTERIE Brissac Loire Aubance 2022-07-16 was last modified: by SOIRÉE DÉCOUVERTE – DOMAINE DE LA GAUTERIE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 16 juillet 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire