Soirée Découverte des amphibiens Villeton, 18 mars 2022, Villeton. Soirée Découverte des amphibiens Réserve de l’Etang de la Mazière Petite Mazière Villeton

2022-03-18 19:30:00 – 2022-03-18 23:00:00 Réserve de l’Etang de la Mazière Petite Mazière

Villeton Lot-et-Garonne Villeton 5 5 EUR Sortie nocturne à la rencontre des rainettes, crapauds et autres espèces.

– De 19h30 à 23h.

– Rendez-vous Maison de la Réserve à Villeton.

