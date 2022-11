SOIRÉE DÉCOUVERTE DE LA P.N.L. HUMANISTE INTÉGRATIVE Bar-le-Duc, 5 décembre 2022, Bar-le-Duc.

37 Boulevard Raymond Poincaré Bar-le-Duc Meuse

2022-12-05 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-05 21:00:00 21:00:00

Par simple curiosité ou pour faire le choix de vous former à la PNL Humaniste Intégrative, nous vous invitons à découvrir les différentes étapes de son parcours d’apprentissage, obtenir des informations sur ses origines, sa philosophie, ainsi que des réponses à vos questions.

De format conférence, la soirée promet de l’échange à qui souhaite partager et s’informer plus avant, d’autant que des élèves sont souvent présents, et prompts à vous en dire plus sur leur propre expérience.

Ces soirées, toujours gracieuses, sont un mélange de présentation de la PNL Humaniste Intégrative, de BANC DE POISSONS, école de rayonnement régional et organisme de formation certifié Qualiopi, et d’interactivité.

Entrée gratuite, réservez votre place sur le site internet.

+33 6 60 87 57 43 https://bancdepoissons.fr/soirees-decouverte/

Banc de Poissons

