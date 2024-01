Soirée Découverte Colt Express Boutique Parkage Pertuis, vendredi 26 janvier 2024.

Soirée Découverte Colt Express Boutique Parkage Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:30:00

fin : 2024-01-26

Venez découvrir le jeu « Colt Express » qui vous plongera dans l’action et les péripéties d’un bon western.

Salut à tous !



Vivez une aventure ludique inattendue dans le train qui parcourt le Far West. .

Incarnez un hors-la-loi intrépide et attaquez le Colt Express. Évitez les balles et tentez de devenir le bandit le plus riche de l’Ouest.



Ne vous inquiétez pas un membre de notre équipe sera présent pour l’explication des règles et le lancement de la partie !



Le prix de 3€ pour l’évènement comprend une boisson soft sur place.



En espérant vous voir nombreux, si vous avez des questions, l’équipe de la boutique se fera une joie de vous répondre !

Boutique Parkage 176 Place mirabeau

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur pertuis@parkage.com



Mise à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme de Pertuis