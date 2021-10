Hirson Hirson Aisne, Hirson Soirée découverte chez France et Grisette Hirson Hirson Catégories d’évènement: Aisne

Hirson

Soirée découverte chez France et Grisette Hirson, 5 novembre 2021, Hirson. Soirée découverte chez France et Grisette Hirson

2021-11-05 18:00:00 – 2021-11-05 21:00:00

Hirson Aisne Le Comptoir de France et Grisette est une petite boutique, concept store à taille humaine, implantée sur Hirson ,qui propose des produits artisanaux locaux bio et Made in France.

Nous avons sélectionné pour vous un large choix de produits pour les fêtes de fin d’année : alimentaire, décoration, linge de maison, senteurs, idées cadeaux… Que nous vous invitons à découvrir en avant-première. Le Comptoir de France et Grisette est une petite boutique, concept store à taille humaine, implantée sur Hirson ,qui propose des produits artisanaux locaux bio et Made in France.

Nous avons sélectionné pour vous un large choix de produits pour les fêtes de fin d’année : alimentaire, décoration, linge de maison, senteurs, idées cadeaux… Que nous vous invitons à découvrir en avant-première. franceetgrisette@hotmail.com +33 6 47 31 44 34 http://www.franceetgrisette.com/ Le Comptoir de France et Grisette est une petite boutique, concept store à taille humaine, implantée sur Hirson ,qui propose des produits artisanaux locaux bio et Made in France.

Nous avons sélectionné pour vous un large choix de produits pour les fêtes de fin d’année : alimentaire, décoration, linge de maison, senteurs, idées cadeaux… Que nous vous invitons à découvrir en avant-première. Office de Tourisme du Pays de Thiérache

Hirson

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Hirson Autres Lieu Hirson Adresse Ville Hirson lieuville Hirson