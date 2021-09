Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont Landes, Saint-Pierre-du-Mont Soirée découverte chauves souris Saint-Pierre-du-Mont Saint-Pierre-du-Mont Catégories d’évènement: Landes

Saint-Pierre-du-Mont

Soirée découverte chauves souris Saint-Pierre-du-Mont, 7 septembre 2021, Saint-Pierre-du-Mont. Soirée découverte chauves souris 2021-09-07 20:00:00 – 2021-09-07 Rue Louis Blériot Bois de Lascoumes – Quartier Biarnès

Saint-Pierre-du-Mont Landes La Ville de Saint Pierre du Mont et le CPIE Seignanx Adour vous proposent une soirée découverte des chauves-souris au Bois de Lascoumes (quartier Biarnès).

Gratuit – inscription obligatoire.

Rendez-vous sur le parking rue L.Blériot, quartier Bianès à Saint Pierre du Mont. Animation (2h30) avec une présentation des chauves-souris suivie d’une balade/écoute de ces animaux fascinants afin de comprendre leur utilisation du site du Bois de Lascoumes. Équipement à prévoir pour les personnes inscrites : être équipé pour une sortie nocturne en fonction de la météo(pull, vêtement chaud, chaussures de marche…) et lampe frontale/torche. La Ville de Saint Pierre du Mont et le CPIE Seignanx Adour vous proposent une soirée découverte des chauves-souris au Bois de Lascoumes (quartier Biarnès).

