Soirée-découverte Bio Music Vézelay, samedi 24 février 2024.

Soirée-découverte Bio Music Vézelay Yonne

Venez vivre une harmonisation profonde personnalisée et une libération du stress qui vous affecte en cette période de votre vie. Découvrez une autre vision des choses et une nouvelle dynamique de vie grâce aux ‘Clés de Vie’ simples et efficaces de Bio Music One. Lors de cet atelier, vous découvrirez également comment :

• Être bien dans votre corps et votre tête au quotidien, sans effort.

• Transformer les évènements déstabilisants en opportunités pour vous épanouir.

• Manifester vos dons et vos talents, en Cocréation avec la Vie !

Les albums Bio Music One seront disponibles en fin d’atelier avec une remise spéciale. Grâce au soutien qu’ils vous apporteront au quotidien, vous pourrez contiuer d’induire des changements positifs durables dans votre vie, en parfaite autonomie.

SUR RESERVATION jusqu’au 18/02, à la salle des fêtes, mairie de Vézelay EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24 22:00:00

MAIRIE DE VEZELAY

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté convergences.vezelay@ordesetoiles.fr

L’événement Soirée-découverte Bio Music Vézelay a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme du Grand Vézelay