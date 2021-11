Mont-sur-Meurthe Mont-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle, Mont-sur-Meurthe SOIRÉE DÉCOUVERTE AVEC LE PHOTOGRAPHE PEF Mont-sur-Meurthe Mont-sur-Meurthe Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Mont-sur-Meurthe

SOIRÉE DÉCOUVERTE AVEC LE PHOTOGRAPHE PEF Mont-sur-Meurthe, 3 décembre 2021, Mont-sur-Meurthe. SOIRÉE DÉCOUVERTE AVEC LE PHOTOGRAPHE PEF Centre social la Renardière 3 rue de la Meurthe Mont-sur-Meurthe

2021-12-03 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-03 Centre social la Renardière 3 rue de la Meurthe

Mont-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle Mont-sur-Meurthe Soirée découverte sur les visites interdites des lieux abandonnés en Europe ce vendredi 03 décembre à 20h : vidéos, photos, anecdotes, temps d’échanges… +33 3 83 74 45 38 https://www.famillesrurales.org/mont-sur-meurthe/98/soiree-decouverte-avec-denis-aubry La Renardière

Centre social la Renardière 3 rue de la Meurthe Mont-sur-Meurthe

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Mont-sur-Meurthe Autres Lieu Mont-sur-Meurthe Adresse Centre social la Renardière 3 rue de la Meurthe Ville Mont-sur-Meurthe lieuville Centre social la Renardière 3 rue de la Meurthe Mont-sur-Meurthe