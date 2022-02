Soirée d’écoute « grand duc d’Europe » Beaufort-sur-Gervanne Beaufort-sur-Gervanne Catégories d’évènement: Beaufort-sur-Gervanne

Drôme

Soirée d’écoute « grand duc d’Europe » Beaufort-sur-Gervanne, 9 février 2022, Beaufort-sur-Gervanne. Soirée d’écoute « grand duc d’Europe » Beaufort-sur-Gervanne

2022-02-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-09 19:00:00 19:00:00

Beaufort-sur-Gervanne Drôme Beaufort-sur-Gervanne C’est la saison des amours chez les grands-ducs ! Selon les conditions du moment, nous nous rendrons en petites équipes sur plusieurs sites de la vallée pour tenter de capter les chants envoutants des couples potentiellement cantonnés. Sur inscription. assolysandra@aliceadsl.fr +33 4 75 57 32 34 http://lysandra.asso.free.fr/ Beaufort-sur-Gervanne

