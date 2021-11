Airvault Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet Airvault, Deux-Sèvres Soirée d’échanges Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Soirée d'échanges

Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

L’évènement vise d’abord les adolescents, mais est largement ouvert aux adultes. L’objectif est d’échanger sur une œuvre qui leur a plu ou non, en passant un moment convivial. L’amour de la culture est notre interprétation du thème de cette année. Auparavant, les utilisateurs de la bibliothèque seront invités à partager leur coup de cœur de l’année dans une boite à disposition pendant le mois de décembre.

Les places seront probablement limité entre 15 et 20 personnes, sur présentation du passe sanitaire. Il n’est pas obligatoire de venir avec l’œuvre à présenter.

Les participants seront invités à échanger sur leurs coups de coeur ou des oeuvres qu’ils n’ont pas aimé, que ce soit des romans, des graphiques, des séries ou des films. Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet 1 place des Jardins 79600 Airvault Airvault Airvault Deux-Sèvres

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

