Maine-et-Loire Avec Bruno Méraut, formateur et médiateur numérique

Aujourd’hui, le numérique est partout – dans nos vies personnelles comme professionnelles. Mais avez-vous pris le temps de vous interroger sur les enjeux de nos pratiques numériques aujourd’hui et demain ? Sobriété numérique, outils connectés, crypto monnaie, usage des écrans… Bruno Méraut répondra à vos interrogations au cours d’une soirée d’échanges et de débats autour de ces questions.

Bibliothèque éphémère proposée

Sélection « Cliquons durable » prêtée par le Bibliopôle.

Adultes. Dans le cadre de la programmation « voyages dans le temps » du réseau des bibliothèques des Vallées du Haut Anjou,soirée échanges proposé par Bruno Mérault, le 24 mars à 20h. Villemoisan Salle de l’Auxence Val d’Erdre-Auxence

