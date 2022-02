Soirée d’échanges autour du film « Midnight Traveler » Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier Doubs EUR 6 6 Dans le cadre du Festival Diversité, le Cinéma Olympia de Pontarlier vous propose de découvrir « Midnight Traveler ». Temps d’échange à la suite de la projection, assuré par des réfugiés Afghans, la Croix Rouge Pontarlier, l’Association Repair, la MJC des Capucins de Pontarlier.

