Soirée d’échange “L’accueil de la biodiversité du jardin” Mairie de Bénouville Bénouville, vendredi 23 février 2024.

Soirée d’échange “L’accueil de la biodiversité du jardin” Mairie de Bénouville Bénouville Calvados

Plongez-vous dans la magie de la nature lors de notre soirée d’échange sur « L’accueil de la biodiversité du jardin ». Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante où nous explorerons ensemble les merveilles de la biodiversité présente dans nos jardins. Échangeons des idées, partageons nos connaissances et découvrons comment accueillir et préserver la diversité des êtres vivants qui habitent nos espaces verts. Cette soirée promet des moments passionnants de discussions et d’apprentissage, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez célébrer la beauté de la nature et la richesse de notre environnement lors de cette soirée inoubliable.

Plongez-vous dans la magie de la nature lors de notre soirée d’échange sur « L’accueil de la biodiversité du jardin ». Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante où nous explorerons ensemble les merveilles de la biodiversité présente dans nos jardins. Échangeons des idées, partageons nos connaissances et découvrons comment accueillir et préserver la diversité des êtres vivants qui habitent nos espaces verts. Cette soirée promet des moments passionnants de discussions et d’apprentissage, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez célébrer la beauté de la nature et la richesse de notre environnement lors de cette soirée inoubliable. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 18:30:00

fin : 2024-02-23 20:30:00

Mairie de Bénouville 1 Avenue du 5 Juin 1944

Bénouville 14970 Calvados Normandie atlas@mairie-benouville.fr

L’événement Soirée d’échange “L’accueil de la biodiversité du jardin” Bénouville a été mis à jour le 2024-02-17 par OT Caen la Mer