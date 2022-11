[Soirée d’échange] Café hypnose, 10 décembre 2022, .

[Soirée d’échange] Café hypnose



2022-12-10 – 2022-12-10

Qu’est-ce que l’hypnose ? Qu’est-ce que ça n’est pas ? Le temps d’une soirée, Achille Verbraeken, Technicien en Hypnose Ericksonienne et Laurence Dudek, Psychothérapeute Ericksonnienne, vous invitent à un échange ludique, d’apprentissage et d’expérience des états de conscience décalés. Au-delà des clichés de la fiction et du spectacle, venez découvrir, discuter et expérimenter l’hypnose de changement et le champ des possibles de nos cerveaux.

Restauration légère possible dès 19h.

Qu’est-ce que l’hypnose ? Qu’est-ce que ça n’est pas ? Le temps d’une soirée, Achille Verbraeken, Technicien en Hypnose Ericksonienne et Laurence Dudek, Psychothérapeute Ericksonnienne, vous invitent à un échange ludique, d’apprentissage et d’expérience des états de conscience décalés. Au-delà des clichés de la fiction et du spectacle, venez découvrir, discuter et expérimenter l’hypnose de changement et le champ des possibles de nos cerveaux.

Restauration légère possible dès 19h.

dernière mise à jour : 2022-11-18 par