L’hybride, le jeudi 24 février à 20:30

Débordements propose une sélection de courts métrages réalisés avec des usager·ères de la psychiatrie (et non pas sur elles·eux). Irréductibles à des « films d’atelier », ces œuvres collectives ouvrent des horizons de travail, de dialogue, et d’esthétique. Il y est question d’urbanisme, d’écologie, de théâtre et d’histoire politique… et surtout : de la possibilité de faire du cinéma, d’en voir et d’en parler ensemble, malgré, contre les ségrégations médicales et sociales – et ce sans nier la réalité de la souffrance psychique. [> Réserver](https://www.helloasso.com/associations/l-hybride/evenements/soiree-debordements-malades-ou-pas-jeudi-24-fevrier) [> + d’infos](https://lhybride.org/programmation/item/1769-soir%C3%A9e-d%C3%A9bordements%20-malades-ou-pas,.html)

4€

Court métrage et débat

L’hybride 18 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



