14220 L’association ESPACE PARENTS en SUISSE NORMANDE vous propose une soirée débat qui aura lieu le VENDREDI 18 NOVEMBRE à 20H30 à la salle Blincow (mairie) de Thury Harcourt Le Hom. Le thème sera « la gestion des émotions de l’enfant » : nos enfants font face chaque jour à des émotions qui s’entremêlent, parfois difficiles, et qu’ils peuvent avoir du mal à identifier et donc à maitriser (nous aussi d’ailleurs…)

