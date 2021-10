St-Étienne La Maison Rouge Loire, St-Étienne (soirée-débat) Sommes-nous de plus en plus individualistes ? La Maison Rouge St-Étienne Catégories d’évènement: Loire

(soirée-débat) Sommes-nous de plus en plus individualistes ?

La Maison Rouge, le mercredi 24 novembre à 19:00

Jacques Ion est sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il a publié, en particulier, Le Travail social au singulier (Dunod, 1997) et Militer aujourd’hui (en collaboration avec Spyros Franguiadakis et Pascal Viot, Autrement, 2005)

La Maison Rouge 7 rue Paul Appel 42000 Saint-Étienne

2021-11-24T19:00:00 2021-11-24T21:00:00

