Manche Réville Projection du documentaire d’Arthur Rifflet :

« BOCAGE, NOS HAIES COMMUNES ».

La projection du documentaire sera suivie d’un échange avec Arthur Rifflet, et avec Karine Marsilly, arboriste grimpeuse, formatrice en taille et soins des arbres. brigitte.hautemaniere@gmail.com +33 6 32 49 10 55 Réville

