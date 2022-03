Soirée débat : rénovons nos villages Barcus Barcus Catégories d’évènement: Barcus

Pyrénées-Atlantiques

2022-03-24 – 2022-03-24

Barcus Pyrénées-Atlantiques Barcus EUR 0 L'association vous invite à une soirée débat inédite autour du logement à Barcus, avec deux invités : Renouveau Paysan et le Collectif encore !

Barcus

