Soirée débat : loup, victime ou coupable ? Caen

Calvados

Soirée débat : loup, victime ou coupable ? Caen, 21 avril 2022, Caen. Soirée débat : loup, victime ou coupable ? Musée d'Initiation à la Nature Enceinte de l'Abbaye aux Hommes Caen

2022-04-21 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-21 00:00:00 00:00:00 Musée d'Initiation à la Nature Enceinte de l'Abbaye aux Hommes

Le loup, entre mythe et science… L'association d'esprit critique caennaise, Scepticaen, vous propose une soirée débat pour affûter votre esprit critique sur cette thématique ! reservation@cpievdo.fr +33 6 78 31 00 12 https://www.cpievdo.fr/

