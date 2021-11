Soirée-débat : Les utilisations du numérique de votre ado Bischwiller, 12 novembre 2021, Bischwiller.

Aujourd’hui, les usages numériques ne cessent d’évoluer et de se démocratiser.

La France compte environ 52 millions d’utilisateurs d’Internet qui produisent, stockent, partagent, modifient du contenu sur Internet, par le biais de leur ordinateur, tablette, smartphone et consoles de jeux, sans avoir connaissance des conséquences potentielles. Qu’il soit mineur ou adulte, l’utilisateur n’a pas toujours le recul nécessaire pour appréhender les mondes numériques.

Quels sont les bons réflexes à adopter et quels dangers peut comporter Internet et les réseaux sociaux ?

Lors d’une soirée d’échange ouverte au grand public et en particulier aux parents, la société « Aux frontières du pixel » interviendra pour sensibiliser aux usages numériques actuels, les craintes, les dangers potentiels, aider à mieux comprendre le phénomène et détecter les usages à risques et quel comportement adopté vis-à-vis de leurs enfants.

Lors d’une soirée d’échange ouverte au grand public et en particulier aux parents, la société « Aux frontières du pixel » interviendra pour sensibiliser aux usages numériques actuels, les craintes, les dangers potentiels, aider à mieux comprendre le phénomène et détecter les usages à risques et quel comportement adopté vis-à-vis de leurs enfants.

