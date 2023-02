Soirée débat – L’égalité entre les filles et les garçons dans les écoles Espace jeunes La rencontre Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine A l’occasion du Printemps des Femmes et des Filles.

Eléonor Gilbert réalise en 2014 un court métrage « Espace », dans lequel une petite fille nous explique, croquis à l’appui, comment l’espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, notamment entre les filles et les garçons. L’inégalité entre les genres se présente ici comme une évidence dès le plus jeune âge. Quelques années après, où en est-on de l’appropriation des espaces de l’école ? La place des filles au sein de l’institution scolaire a-t-elle évoluée ? Comment peut-on imaginer des espaces plus équitables pour tous au sein de l’école ? » +33 2 99 99 03 26 Espace jeunes La rencontre 38 Avenue de Normandie Fougères

