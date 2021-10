Soirée débat L’Agriculture Bio peut-elle nourrir notre planète Merdrignac, 21 octobre 2021, Merdrignac.

Soirée débat L’Agriculture Bio peut-elle nourrir notre planète 2021-10-21 – 2021-10-21

Merdrignac Côtes d’Armor Merdrignac

Laur’art : une soirée sur l’avenir de l’agriculture : « L’agriculture biologique peut-elle nourrir la planète ? ».

Jacques Caplat est ingénieur agronome. Son parcours est original : fils d’un éleveur ovin, et maraîcher de Corrèze, Gérard Caplat, il a été technicien de terrain, conseiller d’une chambre d’agriculture pendant plusieurs années ; puis chargé de l’accompagnement d’agriculteurs en conversion. Il a aussi travaillé à diverses expériences agricoles dans d’autres pays du sud, en particulier au Bénin. Ses principaux domaines d’expertises sont les semences, et la transition vers l’agriculture biologique. Il est également diplômé en géographie, et auteur de plusieurs livres aux éditions Actes Sud : « L’agriculture biologique pour nourrir la planète » 2012 et « Changeons d’agriculture » 2014.

Après une conférence d’une heure présentant ses travaux et recherche il répondra pendant une deuxième heure à toutes les questions sur les rapports entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique, également au niveau planétaire.

Ouverture des portes à 20h.

Pour les rencontres en intérieur, masque, gestes barrière et passe sanitaire seront demandés à l’entrée selon les directives en vigueur. Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces manifestations.

