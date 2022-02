Soirée-débat : “La crise climatique, et nous là-dedans ! “ Sourdeval, 25 février 2022, Sourdeval.

Soirée-débat : “La crise climatique, et nous là-dedans ! “ Salle du cinéma le rex Rue Saint-Martin Sourdeval

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25 Salle du cinéma le rex Rue Saint-Martin

Sourdeval Manche Sourdeval

Soirée animée par Mr Gilles DAVY, professeur à l’Université Inter-âges antenne du Mortainais, et membre de l’association Infoclimat. Le réchauffement climatique, phénomène global de transformation du climat ,et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. L’intervenant Gilles Davy fera un bilan climatique du monde, ainsi que de notre région de Normandie. Les causes et les conséquences du réchauffement climatique seront évoquées. Et nous en Normandie, que pouvons -nous réaliser pour atténuer ces conséquences ? Mesures sanitaires : le pass vaccinal et le port du masque demandés. Entrée libre

+33 2 33 19 08 98

