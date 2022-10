Soirée-débat et végéto-troc Chalais Chalais Catégories d’évènement: Chalais

Vienne

Soirée-débat et végéto-troc Chalais, 5 novembre 2022, Chalais. Soirée-débat et végéto-troc

Rue de la Mairie Chalais Vienne

2022-11-05 – 2022-11-06 Chalais

Vienne Chalais EUR 5 novembre à 20h30 : soirée-débat : les semences aux jardins et aux champs

6 novembre à partir de 14h : végéto-troc 5 novembre à 20h30 : soirée-débat : les semences aux jardins et aux champs

6 novembre à partir de 14h : végéto-troc arbrissel

Chalais

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Chalais, Vienne Autres Lieu Chalais Adresse Rue de la Mairie Chalais Vienne Ville Chalais lieuville Chalais Departement Vienne

Chalais Chalais Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalais/

Soirée-débat et végéto-troc Chalais 2022-11-05 was last modified: by Soirée-débat et végéto-troc Chalais Chalais 5 novembre 2022 Chalais Rue de la Mairie Chalais Vienne vienne

Chalais Vienne